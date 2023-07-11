7月11日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月11日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
希臘景點擬設人流管制措施
英國傳媒周日報道，希臘首都雅典衞城近日遊客量激增，導致著名景點外人潮洶湧。希臘政府擬自本月底起，採取人流管制措施，以緩解過度擁堵的情況。人流管制措施具體包括讓遊客分時段入場、設置旅遊團優先通道及電子售票等措施。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230711-0711_00180_010/希臘景點擬設人流管制措施
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc