兩岸國際

希臘景點擬設人流管制措施

英國傳媒周日報道，希臘首都雅典衞城近日遊客量激增，導致著名景點外人潮洶湧。希臘政府擬自本月底起，採取人流管制措施，以緩解過度擁堵的情況。人流管制措施具體包括讓遊客分時段入場、設置旅遊團優先通道及電子售票等措施。（綜合報道）
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