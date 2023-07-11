希臘景點擬設人流管制措施

英國傳媒周日報道，希臘首都雅典衞城近日遊客量激增，導致著名景點外人潮洶湧。希臘政府擬自本月底起，採取人流管制措施，以緩解過度擁堵的情況。人流管制措施具體包括讓遊客分時段入場、設置旅遊團優先通道及電子售票等措施。（綜合報道）