拜登表態 烏入北約須先結束戰爭
【本報綜合報道】美國總統拜登近日接受美媒訪問時，表示烏克蘭還沒準備好加入北約，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭要先結束，北約才能考慮把烏克蘭納為成員國。
拜登表示，雖然討論烏克蘭立即加入北約還為時太早，但美國及北約盟國會繼續向烏克蘭總統澤連斯基和烏軍提供結束俄羅斯侵略戰爭所需的安全與武器。他指：「我覺得在目前的戰爭期間，北約現在對於是否把烏克蘭納為成員國尚未達成一致意見。」拜登又指，現在讓烏克蘭加入北約將意味北約會與俄羅斯開戰。根據《北約憲章》第5條，北約盟國承諾捍衞任何遭到攻擊的成員國。美國國務卿布林肯與烏克蘭外長庫萊巴昨日通電話，討論北約峰會及烏軍反攻俄羅斯等事宜。
澤連斯基指俄不會使用核武
美國廣播公司周日播出澤連斯基的訪談，他重申不會同意向俄羅斯割讓任何烏克蘭領土，包括俄羅斯吞併的克里米亞。對於烏軍反攻進度，澤連斯基指烏克蘭未全面調動部隊，已令俄軍轉成防守態勢，同時承認烏軍推進速度未如預期，但的確有進展。他又稱，不相信莫斯科會對烏克蘭使用核武。
波蘭總統杜達周日訪問烏克蘭西部城市盧茨克，強調必須與烏克蘭團結一致。他與澤連斯基一同紀念80年前沃里尼亞大屠殺死難者，當年烏克蘭民族主義者大肆屠殺波蘭人。
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