拜登表態 烏入北約須先結束戰爭

拜登表示，雖然討論烏克蘭立即加入北約還為時太早，但美國及北約盟國會繼續向烏克蘭總統澤連斯基和烏軍提供結束俄羅斯侵略戰爭所需的安全與武器。他指：「我覺得在目前的戰爭期間，北約現在對於是否把烏克蘭納為成員國尚未達成一致意見。」拜登又指，現在讓烏克蘭加入北約將意味北約會與俄羅斯開戰。根據《北約憲章》第5條，北約盟國承諾捍衞任何遭到攻擊的成員國。美國國務卿布林肯與烏克蘭外長庫萊巴昨日通電話，討論北約峰會及烏軍反攻俄羅斯等事宜。