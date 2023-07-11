俄指烏圖襲克里米亞 4導彈落空

【本報綜合報道】俄羅斯國防部昨日表示，烏克蘭周日發射4枚改裝S200防空導彈，企圖攻擊克里米亞等地，結果兩枚由俄軍防空系統摧毀，另外兩枚因電子戰系統干擾而偏離目標。

聲明指，烏克蘭分別向克里米亞半島、俄羅斯南部羅斯托夫州及西部卡盧加州，發射可攻擊地面目標的S200導彈。俄羅斯空天軍總參謀長阿夫扎洛夫（Viktor Afzalov）指出，其中一枚導彈瞄準克里米亞大橋，一枚射向羅斯托夫州一個軍用機場，另外兩枚的目標是卡盧加州一個軍用機場，4枚導彈分別遭擊落或干擾下無法命中目標，沒有造成傷亡或破壞。

俄總參謀長現身促加強防範 俄羅斯總參謀長、特別軍事行動總指揮格拉西莫夫自瓦格納僱傭兵叛變後首度現身，聽取阿夫扎洛夫匯報。他指示總參謀部情報總局等查明S200導彈和類似武器的儲存、準備和發射地點，計劃發動先發制人打擊。他還下令盡快採取額外措施，加強保護設施及防止空襲。克里米亞共和國首腦阿克肖諾夫周日透露，俄軍防空部隊在克里米亞大橋附近的刻赤，擊落來襲導彈。