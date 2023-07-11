傭兵叛亂後5天 普京克宮晤普里高津

【本報綜合報道】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日承認，總統普京曾在瓦格納僱傭兵叛變5天後，與組織領袖普里高津會面。

35人出席 會議近3小時 佩斯科夫接受記者採訪時，證實法國《解放報》一篇關於普京與普里高津見面的報道。他指會議於上月29日在克里姆林宮舉行，持續近3小時。普京邀請所有部隊指揮官和瓦格納集團高層在內的35人出席，包括普里高津。普京在會面中，對瓦格納集團參與特別軍事行動給予評價，並就瓦格納武裝叛亂事件說出個人見解。

普京亦聽取部隊指揮官說明，並提供戰鬥部署方案。瓦格納指揮官亦描述他們對兵變的觀點，強調他們是國家元首的堅定支持者及戰士，準備為祖國奮鬥。

普里高津指控俄軍向瓦格納營地發射導彈後，僱傭兵於上月24日凌晨佔領頓河畔羅斯托夫的俄羅斯南部軍區司令部，然後向首都莫斯科進軍。與普京協商後，白羅斯總統盧卡申科出面與普里高津談判，經過一整天艱難談判後，武裝叛亂於上月25日平息。普里高津同意前往白羅斯，沒有參加叛亂的瓦格納戰士可以與俄羅斯國防部簽署合同，其餘則不會受追究。