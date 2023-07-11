平壤揚言 擊落美偵察機

斥入侵領空 南韓指捏造 北韓國防省發言人昨日指控，美國集中動員在亞太作戰地區的各種空中偵察手段，在朝鮮半島及周邊地區展開空前水平的敵對偵察活動。發言人更批評美國偵察機入侵北韓領空，警告無法保證不會擊落美方飛機。南韓聯合參謀本部同日駁斥北韓捏造事實，促朝方立即停止以虛假主張加劇緊張局勢的行為。

朝中社發表國防省發言人的談話，指美國空軍RC135、U2戰略偵察機及RQ4B無人偵察機，於本月2日至9日連續8天輪流在北韓東部及西部海域上空，對北韓戰略縱深地區作挑釁性空中偵察，有美軍戰略偵察機入侵北韓東部海域領空數十公里。

發言人指出，今年以來，美國陸續派出戰略偵察機和電子偵察機等飛入北韓東部及西部海域，以及軍事分界線一帶上空，甚至在軍事分界線附近收集情報。

批評部署核潛艇加劇緊張 發言人表示，美國國防部正式宣布將把戰略核潛艇派往朝鮮半島作戰海域的計劃，美國的戰略核武器於1981年以後首次出現在朝鮮半島地區，令區內的軍事緊張進一步升級到危險狀況。

發言人指美國接二連三開展B52H核戰略轟炸機參演的聯合空中訓練，並把空中偵察資產集中部署在朝鮮半島，目的不言而喻。發言人強調，美國擅自闖入他國領空恣意妄為必將付出代價，誰都無法保證不會發生擊落美軍戰略偵察機的衝擊性事件。

南韓聯合參謀本部稱，美國空中監視偵察資產在朝鮮半島上空飛行是一般偵察活動，指摘北韓所謂入侵領空的說法不實。聯參公報室室長李成俊表示，正為應對北韓可能發起挑釁保持戒備態勢，若發現有關動向或徵兆，軍方將採取必要措施。

聯合國軍司令部、韓美聯軍司令部、駐韓美軍司令部均設有負責媒體工作的公報組織，而聯參直接回應北韓涉及美軍資產言論的做法十分罕見。

李成俊解釋稱，韓美情報部門始終緊密合作開展偵察活動，聯合運用兩軍資產並監視北韓動向。他又指，北韓國防省的談話意圖有待分析，但可能有對內和對外的考量。本報綜合報道