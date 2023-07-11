赴芭堤雅遇大雨 載華客巴士翻側 27人傷

泰國一輛載有24名中國遊客的巴士，周日下午從羅勇府沙美島前往芭堤雅途中翻側，造成27人受傷，傷者包括司機，4人一度被困。事發時當地有雨，路面濕滑，救援人員趕到現場，需切割車身救出傷者再送院。中國駐泰國大使館昨午表示，仍有兩名旅客留院治療，其餘傷者已出院，均無生命危險。

肇事巴士的45歲司機供稱，當時接載從沙美島觀光完的中國旅客前往芭堤雅，駛至事發路段時下大雨，巴士以時速60公里行駛，突然失控翻側跌入路邊草叢。司機背部受傷，救援員到場救出傷者，需出動吊臂車扶正旅遊巴。司機正受查，警方通知涉事旅行社派車助受傷旅客前往的下榻地點。

須出動吊臂車扶正旅巴 當地居民指，事發路段事故頻生，大多數都是下雨天發生，而肇事旅遊巴出事時傳出很大的煞車聲，見到汽車失控，已心想它一定會翻側。泰國時值雨季，多地接連出現暴雨。泰國氣象局提示警惕連續降雨導致的積水、洪災和泥石流等情況。

中國駐泰國大使館表示，據了解涉事旅客由國內多個旅行社組織赴泰旅遊。大使館接到泰國警方通報後，第一時間啟動中國公民領事保護應急響應機制，敦請當地醫院全力救治傷者，緊急聯繫國內組團社及旅遊主管部門做好遊客安撫，並安排人員赴醫院看望。下步，使館將密切跟進住院遊客治療和康復情況並敦促有關方面做好善後工作。本報綜合報道