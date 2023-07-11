傳美要求研生物武器 台方闢謠

【本報綜合報道】兩岸局勢緊張之際，傳出台灣國防部預防醫學研究所按美國要求，研發生物武器的消息。台灣國防部周日否認報道，強調預醫所之任務，以執行傳染性疾病之病原偵檢、防護及治療為主；同時研發偵檢生物武器之試劑，以強化生物武器防衞偵檢能力。

僅偵測傳染病病原 報道指，美國要求台灣投資興建新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力。預醫所位於新北市陽明營區，早年曾秘密從事反攻大陸計劃，因此針對對象不言而喻。台灣國防部回應指出，台軍核生化作戰整備，均以防護能量為發展主軸。預醫所「生物安全第四級實驗室」建置目的，是針對傳染性疾病之病原偵測、防護及治療。因應近年新興及高致病性病原疫情興起，軍醫局正規劃建置新一代符合生物安全之研發處所，以強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。

聲明強調，台灣雖然從反生物武器公約中除名，但仍將依照公約要求，決不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素，有關美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞均非事實。