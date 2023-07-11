所羅門總理訪華 建戰略關係

【本報綜合報道】所羅門群島總理索加瓦雷從周日至周六對中國進行正式訪問，中國國家主席習近平昨日下午在北京人民大會堂會見索加瓦雷。

雙方共同宣布，中國和所羅門群島正式建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。中方強調，中國的太平洋島國政策秉持「四個充分尊重」。