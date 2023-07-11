中方促美停止制裁打壓

耶倫結束訪華 稱不尋求脫鈎 美國財長耶倫周日結束訪華行程，中國財政部相關負責人昨日表示，美方近年出台一系列對華經濟制裁打壓措施，損害中國市場主體的正當權益，破壞兩國關係的民意基礎。在會談中，中方重申在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在兩國經濟關係中的重大關切。

中國財政部相關負責人表示，世界需要總體穩定的中美關係，兩國能否正確相處事關人類前途命運，中方在與耶倫的會談中指出，健康穩定的中美關係不僅有利於兩國，也有利於世界的和平與發展，兩國經濟關係的本質是互利共贏。

中方認為，中國的發展對美國是機遇而非挑戰，是增益而非風險，加強合作是兩國的現實需求。美方表示不尋求對華脫鈎，也無意強迫各國選邊站隊，使世界經濟碎片化。

中方認為，實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭；差異不應成為產生隔閡的理由，中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。中方亦展現對合作應對全球性挑戰的積極意願，有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，希望包括美國在內的發達國家承擔應盡責任，理解和照顧發展中國家關切。雙方後續會保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。

拜登認為清楚傳達美方關切 在美國，白宮國家安全顧問沙利文表示，總統拜登認為耶倫進行了非常重要並具實質性的互動，對於維持美中溝通渠道暢通、清楚傳達美方意圖、優先事項，以及對中方某些行為的關切都很重要。美媒同日播出耶倫的專訪，她指訪華之旅成功。

沙利文表示，耶倫訪華期間拜登每天都收到其書面最新消息，她的團隊亦向國安團隊作簡報再傳達給拜登，她返抵美國後將向拜登提交完整報告。對於美中互動是否重返設立「護欄」，沙利文只稱兩國處於激烈競爭，必須負責任地管控，有賴國務卿布林肯、耶倫等官員的密集外交。他又提到，中方仍抗拒與美方保持軍事聯繫，軍事熱線仍未恢復，呼籲中方採取行動開展軍事對話。

耶倫指為中美奠定外交基礎 耶倫完成行程之後接受美媒訪問，她形容此行成功，為中美正在進行的外交奠定基礎，美國在北京有新的經濟團隊，建立人與人之間的關係及開放溝通渠道是十分重要，而今次成功加強這些關係。她續指，訪華目的是確保中美不會進行損害雙方整體經濟關係的意外行動，過去數年中美官方和民間很少接觸，可萌生誤解。本報綜合報道

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