內地部分地區 供電偏緊惡化

【本報綜合報道】世界氣象組織近日預告，厄爾尼諾重臨料導致全球大部分地區氣溫進一步升高。中國電力企業聯合會統計與數據中心副主任蔣德斌近日表示，夏季若出現持續極端高溫，將拉動用電負荷快速增加而發電出力有所下降，導致內地部分地區的電力供需偏緊形勢進一步加劇。

蔣德斌稱，近年來內地電力負荷冬夏雙高峰特徵日趨明顯，氣溫對用電的影響愈來愈突出。內地多個省級電網夏季降溫負荷佔最高用電負荷比重超過40%，少數省份降溫負荷比重超過50%。巨大的用電負荷峰谷差增加了電網平衡的難度，更凸顯電力系統靈活性調節資源缺乏的問題，導致電力系統調峰壓力進一步加大。

此外，持續高溫又造成部分發電出力下降。在極熱天氣下，大範圍的靜風環境導致風力發電機無風驅動，使風機出力大幅下降甚至無出力；溫度過高時光伏電池的轉換效率反而降低，導致光伏發電出力下降；厄爾尼諾帶來極端乾旱現象，導致內地部分地區水電出力減少；夏季高溫時段火電機組出力也會受到影響。此外，持續極端高溫環境下，電力設備出現故障的概率也有增加。