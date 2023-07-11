湖北街頭擄人案 女事主騙婚惹禍

【本報綜合報道】內地早前網傳一名女子在街頭低頭看手機時，突遭兩名男子強行拉上客貨車，引發綁架疑雲。經警方調查後發現，案發於湖北省黃岡市浠水縣，由涉嫌騙婚引發非法拘禁案件，目前涉事雙方4人被拘留。

浠水縣公安局清泉派出所表示，被擄走的孔姓女子為當地人，已婚。她今年4月謊稱未婚，經媒人何××幫助，與十堰男子王×相親，獲對方贈送衣服和2,900元（人民幣‧下同，約3,200港元）見面禮。王×當時還給媒人1,500元（約1,650港元）中介費，後來他無法聯絡孔×，懷疑自己受騙。

王×上月7日找來兩名友人王××和劉×恐嚇和毆打何××，要她約孔×見面。何××只好謊稱給孔×介紹相親對象，並以500元（約550港元）的報酬騙她見面。孔×到場後，王×等人威脅孔×退還金錢遭拒，於是將她擄走，其後在葛洲壩大道遭警員抓獲。警方事後以非法限制他人人身自由，將王×、劉×和王××刑事拘留，另以涉嫌詐騙行政拘留孔×。