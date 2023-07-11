廣東廉江 刀煞幼園行兇 6死包括3童

傳親兒捱車撞或被毆 憤而報復 廣東省廉江市橫山鎮一間幼兒園昨晨發生故意傷害案，造成6人死亡、一人受傷，警方目前已將疑犯抓獲歸案，正加緊偵辦案件。有內媒引述知情人士消息指，死者為3名兒童、兩名家長和一名老師，兇徒為報復有人開車撞其小孩而作案。

廉江市公安局通報，事發於昨日早上7時40分左右，疑犯為25歲當地男子吳×杰。警方未透露具體案情以及疑犯與死傷者的關係。廉江居民表示，有人持刀在某幼兒園行兇，門口有多名小孩和成年人浴血倒地，現場有電瓶車被推倒。現場畫面顯示，一名穿短褲的黑衣男子持刀在幼兒園操場走過，有目擊者驚呼「太慘了，趕緊報警」，其後有大批民警趕到事發現場，亦有救護車駛至，現場拉起警戒線。

有內媒指事件涉及報復行兇，其中一名死者開車撞上行兇者家中的小孩，惟一直沒有賠償，或者雙方沒協商好，由此產生了糾紛，所以才發生今次斬人案。另有說法指，事件緣於兩名孩子在幼兒園打架，然後叫雙方家長調解，結果老師偏向一方家長，另外一方家長不滿，便報復斬人。

疑犯落網 一度與警理論 橫山鎮相關部門人員回應稱，已抓獲疑犯；廉江市教育局人員表示，已介入處理，目前由多個部門聯合調查。網上及後流出警方押疑兇上車的情況，可見疑兇吳男雙手被反綁，身旁有4名穿制服的警員。吳男一度拒絕上車，疑似和警員理論，但最終被警員推上車。

這宗血案令多名兒童慘成刀下亡魂，引起轟動。有網民認為，「現在的人戾氣太重了，今年好多這種事件」。不少網民都對行兇者所為嗤之以鼻，怒斥「這是報復社會」、「選擇對小孩下手，此人罪大惡極」、「甚麼仇甚麼恨，太極端了」。有網民直言，情節非常惡劣，容易引起社會恐慌。

輿論建議校園加強保安 有人質疑校園命案頻生，學校和幼兒園都應提高安全防備等級，不應是任何人都能隨意進出的「公共場所」。有自媒體強烈建議，全國學校和幼兒園附近都安裝天眼人臉識別系統，只要是大數據內可疑或危險人物靠近學校，校園監控系統立刻通知保安和附近派出所加強監控，提高戒備，利用科技手段預防同類事件再發生。亦有人提出，要了解行兇者報復社會的誘因，是否涉及調解未獲公平對待，對責任方連帶處罰。本報綜合報道

吳姓疑兇持刀（紅圈）在幼兒園內行走。 曾姓男子前年闖入廣西玉林北流市幼稚園亂斬，多人傷亡。 大批公安到場。 事件釀成多人死亡。 一名身穿紅色上衣的受害者躺在地上奄奄一息。 內地近年校園血案事件簿