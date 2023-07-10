閉路電視揭作動 善心女助流浪狗誕7崽

美國加州一名女子早前在一次偶然機會收留一隻流浪狗，未料透過閉路電視發現對方存在異樣，於是連忙帶牠檢查，證實牠開始分娩。經悉心照料後，流浪狗最終總共生下7隻小狗，成功渡過難關。

貝穆德斯（Belle Bermúdez）最初在灌木叢中發現流浪狗，由於帶牠掃描微晶片尋找主人未果，於是決定帶回家收養並取名斯威夫特。在打理過程中，貝穆德斯發現斯威夫特已經懷孕，她與丈夫原本決定將牠送去救援機構，未料翌日愛犬就開始作動。

照料初生小狗 放棄送往機構 貝穆德斯一開始不知所措，但後來不知何故自己的母性天賦被激發出來。在多人的合力照顧下，斯威夫特的幼崽其後接連誕生。考慮到小狗在出生後急需照料，她決定放棄將小狗全部帶去救援機構的計劃，將牠們留在家中，確保能安全度過剛出生的時段。

貝穆德斯憶述，剛看到斯威夫特時，發現牠的毛髮亂七八糟，完全遮住了眼睛，牠不僅非常害怕，也不會在他人靠近時進食或飲水。雖然斯威夫特在整個過程中一直非常緊張和不確定，但牠每天都在逐步走出陰霾，正在學習如何再次信任別人。本報綜合報道