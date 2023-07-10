澳專家推機械除草 老撾農民促進耕作

在科技當道的時代，老撾沙灣拿吉省農民還徒手除草，不僅需要辛苦工作數周，效率也不高，導致影響收成。兩名澳洲農業研究人員親赴當地研究稻田環境，最終成功推行了一種機械除草方案，幫助提升農業發展。

比亞爾（Leigh Vial）和錢普尼斯（Matt Champness）在一間基金會的支持下展開研究，發現老撾稻田由於改用直播水稻後，雜草情況會迅速惡化，雖然可以使用除草劑，但在熱帶的雨季使用除草劑也會遇到很多困難。他們因此決定透過機械控制雜草，最終決定採用一種手推式耕耘機，它可在水稻行之間耕種而不損壞植物。錢普尼斯介紹，機械除草至關重要，因為手工除草需要花費大量時間，他們試圖努力找到一個從時間角度來看可行的解決方案。

數據顯示，老撾的人均大米消耗量居世界前列，每年達到206公斤。比亞爾表示，勞動生產率可能是發展中國家需要提高的最重要的生產率，機械化在改善發展中國家農民的生活質素方面具有巨大潛力。利用現代技術，種植水稻所需的勞動力可以減少四分之三或更多。

或可減少女性勞動 他指出，在東南亞的稻田裏，往往是婦女和女孩承擔着最艱苦的工作，因此如果能夠減少工作時間並提高工作質量，將會對女性產生巨大影響。他呼籲澳洲農民向發展中國家分享知識，因為澳洲農民具有創新精神，且擁有非常好的技能，能夠協助發展中國家。本報綜合報道

錢普尼斯 錢普尼斯（中）與老撾農民一起勞動。 比亞爾參與研究。