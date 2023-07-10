BBC再爆醜聞 男主持涉購買少年色情照

【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）再陷醜聞，一名知名男電視節目主持人被指向未成年人購買色情照片，而BBC接獲受害人母親舉報後卻無回音，主持人仍領取多達6位數英鎊全額薪金。BBC發言人上周五強調正處理事件，會認真對待任何指控，多名BBC主持人否認涉事。

英國《太陽報》上周五引述受害人母親稱，一名主持人自3年前開始，向當時只有17歲的孩子買色情照片，至今累積支付3.5萬英鎊（約35萬港元）。兒子以款項購買毒品霹靂可卡因，從一個無憂無慮的年輕人變成一個幽靈般的癮君子。受害人家屬今年5月19月向BBC投訴，請求阻止該主持人繼續購買色情照片，停止資助孩子吸毒。該母親形容：「我在電視上看到他時，我感到惡心。我責怪這個BBC人毀了我孩子的生活。」

舉報人稱無作為 BBC指跟進 該母親上周六繼續披露，她曾目睹孩子和主持人視像通話，對方脫剩內褲、「身體前傾，準備讓我的孩子為他表演」；又指自己原本喜歡在電視上看這位主持人，所以當下就認出了他，感到很震驚。她昨日補充，該主持人上月繼續向孩子轉帳1,000英鎊（約1萬港元），意味自她舉報以來，BBC未與主持人交談過。她昨日已經和BBC調查團隊主管布朗（Jeff Brown）交談，準備提交證據。

由於報道未提及該知名主持人身份，民眾上周五起在社交網站猜測。被網民點名的克拉克（Rylan Clark）、瓦因（Jeremy Vine）、坎貝爾（Nicky Campbell）和連尼加（Gary Lineker）分別公開否認涉案。BBC發言人稱非常嚴肅對待指控，已啟動內部調查，而該主持人目前無計劃在未來數天現身節目。BBC積極嘗試與曾聯繫它的人交談以了解細節，若未收到答覆將限制調查，但不意味調查停止。一旦獲得新資料，BBC將根據內部程序採取適當行動。