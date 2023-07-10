連續27周 36萬以人上街 反對司法改革

包圍防長住宅 軍人群起發聲 以色列內塔尼亞胡政府計劃今天在國會首讀一項司法改革草案前夕，全國爆發連續第27個周末大規模示威。數千名示威者前赴防長加蘭特（Yoav Gallant）位於阿米坎（Amikan）住處，期望對方能夠再次發聲阻止草案，420名預備役軍人揚言政府只要繼續推動立法，他們就不會報到。

由於政府無視反對聲音，多個反司法改革組織前天繼續舉行集會，號召約36.5萬名示威者在多地聚集，單單是特拉維夫已有18萬人現身，規模屬抗議發生以來最大。他們不斷高呼口號，更一度封鎖特拉維夫多條主要高速公路，遭到警方發射水炮驅趕。

揚言首讀通過 赴機場大示威 示威組織揚言國會今天一旦首讀草案，他們翌日早上8時就會在全國舉行規模史無前例「7月首個抵抗日」，包括組織集會及車隊遊行，甚至會在本古里安機場附近示威，揚言「如果政府不停止，整個國家都會停止」。其中一名學者呼籲國民須採取行動反對內塔尼亞胡政府，警告官方一旦拒絕罷手，「他們很快就會知道人民憤怒後果」。

除了特拉維夫，數千名示威者同日傍晚前往阿米坎，包圍加蘭特住宅，期間不斷揮舞以色列國旗，直至翌日凌晨才陸續散去。主辦活動組織表示，一眾出席者包括多名不同年代參謀長及國防軍將領，也包含情報機構摩薩德、國家安全總局屬下辛貝特及警方指揮官等，期望加蘭特能夠與3月公開反對政府強推司法改革提案時一樣，基於良心再次發聲阻止。

早在示威愈演愈烈前，多名海軍特種部隊預備役軍人同日較早時間向加蘭特發送一封公開信，內容提及只要政府立法舉動未停，他們寧願留在家中。以色列傳媒昨天估計，總理內塔尼亞胡早前一度決定暫緩推動議案，其中一個原因正是預備役軍人威脅不會報到。

自內塔尼亞胡上台後，其執政聯盟本年積極推動司法改革，包括允許國會以簡單多數方式，否決最高法院決定，同時賦予政府在任命法官方面擁有更大權力等，觸發國內爆發連串衝突。內塔尼亞胡3月宣布會與反對派談判，不過雙方始終未能達成共識。本報綜合報道