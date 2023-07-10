兩岸國際

巴拉圭候任總統 明訪問台灣

巴拉圭候任總統培尼亞昨日表示，將於明日至周六訪問台灣，會晤台灣總統蔡英文，形容對方為「好友」，他將致力鞏固巴拉圭與台灣的關係。台灣目前僅剩13個邦交國，巴拉圭是台灣在南美洲的最後一個邦交國，洪都拉斯等多個拉美國家近年陸續與台灣斷交，轉而與北京建交。（綜合報道）
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