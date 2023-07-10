德籍華人稱 入境中國遭盤問

德國傳媒上周五報道，一名曾在德國參與反北京示威、化名Alex的德籍華人聲稱，他抵達中國一個機場後被警方帶入房盤問，最終屈服交出兩名示威者假名。報道指德國安全機關已介入事件，有議員呼籲德國更新中國旅行安全警示，中國政府未有回應。（綜合報道）