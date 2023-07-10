南韓在野黨斥核污水報告偏袒日本

【本報綜合報道】南韓最大在野黨共同民主黨昨日與訪韓的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西會面，當面譴責IAEA的日本福島核電站核污水排海評估報告，指摘IAEA由始至終沒有遵循中立和客觀原則，驗證時偏向日本。

與IAEA總幹事會面 民主黨國會議員禹元植表示，IAEA沒有調查核污水排海計劃對周邊國家的影響，提前自行下結論是為了迎合日本，令人感到非常遺憾。他指出，IAEA正當化核污水排海是公然侵犯成員國權利，如今日本把IAEA報告視為核污水排海的通行證，只等開閥排污。禹元植駁斥格羅西指可在核污水中游泳的說法，強調南韓國民絲毫沒有飲用核污水及在水中游泳的想法。

格羅西則指，核污水問題在南韓備受關注是理所當然，將聽取南韓在內的多數地區意見及給予回答。他重申，核污水排海計劃符合國際安全標準，負責技術驗證工作的職員非常認真地工作。IAEA已在福島開設地區辦事處，今後數十年將常駐日本檢查日方是否切實按照計劃排污。

北韓指摘IAEA雙重標準 對於IAEA報告指日本福島核污水排海計劃符合國際安全標準，北韓朝中社昨發表聲明，譴責格羅西拿主權國家行使合法權利說事，卻出面庇護威脅人類生命安全和生態環境的日本非法無道的反人倫行為，實屬雙重標準的典型行為。