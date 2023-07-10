耶倫：分歧明顯更需溝通

結束訪華 強調穩定關係討論合作 美國財長耶倫昨晨在北京開記者會，交代訪華行程成果。她指出，中美有明顯分歧，需要清晰和直接溝通，美國總統拜登和她都不認為中美關係正向大國衝突發展，美方相信世界足夠大，足以讓中美繁榮發展，兩國都有義務負責任地管控關係，找到共同生活並分享全球繁榮的方式。她今次行程討論的是穩定關係、減少誤解風險，以及討論合作領域。她之後乘專機離開北京，結束4日的訪華行程。

耶倫指，她在北京會見了多名中國高級官員，合共進行約10小時的雙邊會晤，討論了中美經濟關係重要議題，對話是直接、實質和有建設性，有信心今次訪華是令中美關係的基礎更穩固、向前邁出的一步，預期未來會有更頻繁接觸。

指中美脫鈎會破壞世界 她指出，向中方表明華府尋求與華建立健康的經濟競爭關係，美國不尋求與中國脫鈎，脫鈎和供應鏈多樣化是有區別的，世界最大的兩個經濟體脫鈎對中美來說都是災難性的，也會破壞世界穩定，是幾乎不能承擔的後果。

她向中方提出華府對中國經濟行為的憂慮，包括中國的非市場經濟政策、外國企業市場准入壁壘、知識產權等，亦對中方最近針對美國公司的強制行動有所增加表示擔憂，她相信中國轉向更加市場化的體系不僅符合美國和其他國家利益，也有利中國經濟。

談俄烏問題 晤華財政官員 此外，耶倫與中方官員討論了國家安全問題，美國會繼續採取透明、範圍狹窄、有針對性的行動，目的是保護國家安全，不是為了給美國帶來經濟優勢。中美亦商討了俄烏戰事，耶倫表明中國企業不向俄羅斯提供致命武器的重要性。中方指出，耶倫上周六在北京釣魚台國賓館與中國財政部部長劉昆舉行會談，就中美兩國及全球宏觀經濟形勢、兩國財政政策、應對全球性挑戰等議題交流。中央財辦副主任、財政部副部長廖岷陪同參加。本報綜合報道

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