烏副防長認去年炸克里米亞大橋

【本報綜合報道】烏克蘭副國防部長馬里亞爾上周六承認，去年襲擊俄羅斯克里米亞大橋。她在通訊程式Telegram發文稱：「273天前，我們對克里米亞大橋實行了第一次打擊，破壞了俄羅斯的後勤。」

俄火箭彈襲烏東 8死13傷 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評基輔是恐怖主義政權，並指烏方現時有計劃地破壞扎波羅熱核電站。她認為，北約峰會應該把重點放在這個問題上，因為絕大多數北約成員國都將處於輻射直接影響區域。去年10月8日，克里米亞大橋公路橋上一輛卡車發生爆炸，導致與公路橋並行的鐵路橋上一貨運列車上7個油罐被起火，公路橋部分路段受損坍塌。

在戰況方面，俄羅斯繼續攻擊烏克蘭東部，頓涅茨克州利曼鎮上周六遭俄火箭彈襲擊，造成8人死亡，13人受傷。烏克蘭內政部當日在社交媒體上指，這次襲擊造成一幢民宅和3輛汽車被燒毀。頓涅茨克州長基里連科則指，俄方在當地時間上午10時許用多個火箭發射器向利曼發動攻擊。主要鐵路樞紐利曼去年5月被俄軍佔領，烏軍後來在10月收復失地。