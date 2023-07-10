烏克蘭承諾美供集束彈不襲俄境

【本報綜合報道】美國決定提供基輔集束彈，烏克蘭國防部長列茲尼科夫上周六表示歡迎，同時承諾不會用在俄羅斯境內，僅會協助解放遭俄國佔據的領土。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃同日指出，美國對烏提供集束彈不會影響俄羅斯的軍事行動，但會對平民造成可怕後果。她又指，美國的決定顯示烏克蘭及其西方支持者，無力改變戰爭形勢。

俄外交部指美咄咄逼人 列茲尼科夫在社交網發文表示，這些集束彈將協助拯救烏克蘭士兵的生命，且基輔也將嚴格追蹤紀錄它們的使用，並與夥伴交換資訊。他寫道：「我們的立場很簡單—我們有必要解放暫時遭到佔領的國土、拯救我們人民的生命。」他還指出，烏軍不會在都會區使用集束彈，只會用於突破敵人防線。

另一方面，扎哈羅娃指集束彈不過是美烏下注的另一件神奇武器，但沒有考慮使用它的嚴重後果。以往在中東和世界其他地區使用集束彈的情況表明，它可長時間不爆炸，並在衝突結束後才爆炸。她指摘美國運送集束彈，已事實上成為在烏克蘭領土上布雷的幫兇，警告美方要為俄烏兒童死亡負全部責任。她續指，美國及其盟友愈來愈多地參與敵對行動，是美國咄咄逼人反俄路線的又一個例子。她強調，美國正尋求盡可能延長衝突，把它變成一場烏克蘭戰至最後一人的戰爭。

英加兩國反對戰場上使用 美國盟友英國及加拿大均發表聲明，反對在戰場上使用集束彈，德國則承諾遵守禁用集束彈條約。西班牙國防大臣羅夫萊斯支持烏克蘭合法防衞，但反對援助集束彈。她稱西班牙有堅定承諾，個別武器彈藥不可運送往烏克蘭。