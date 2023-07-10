北約峰會防突襲 防空導彈瞄俄白

處處火頭 嚴陣守護40國領袖 北約峰會將於明天起一連兩日在立陶宛維爾紐斯召開，美國總統拜登等逾40國領袖出席。維爾紐斯距離俄羅斯盟友白羅斯僅32公里，立陶宛和北約加強當地的防空部署，德國已在維爾紐斯機場部署多套愛國者防空系統，瞄準俄羅斯和白羅斯。

北約其中16個成員國向立陶宛派出合共約1,000名士兵戒備，德國已經調動12套愛國者防空系統到維爾紐斯，其中10套系統上周五早上已在機場投入運作，8套瞄準俄羅斯加里寧格勒的方向，兩套瞄準白羅斯。愛國者系統指揮官利布（Steffen Lieb）指出，立陶宛和北約均請求德國協助保護峰會，「大家知道維爾紐斯的地理位置，清晰知道威脅從何而來」。

多國戰機駐立陶宛戒備 除了愛國者系統，西班牙的國家先進地對空導彈系統（NASAMS）及法國的凱撒自走炮亦部署到立陶宛。此外，法國、芬蘭、丹麥已調派戰機到立陶宛戒備，英國和法國提供了反無人機能力，波蘭和德國派出特種部隊，其他成員國則協助應對潛在的生化及核攻擊。

在邊境地區，立陶宛派出3倍人力駐守接壤白羅斯和俄羅斯的邊境，拉脫維亞和波蘭派員協助邊防巡邏。立陶宛總統瑙塞達表示，如果拜登等多國領導人在立陶宛出席峰會，該國的領空卻不受保護，這是不負責任。他又指，思考峰會結束後會發生甚麼，而立陶宛將與盟友合作創建一支輪換防空部隊。

波蘭邊境增兵防俄傭兵 另一方而，波蘭國防部長布瓦什查克上周六宣布，因應瓦格納僱傭兵由俄羅斯移駐白羅斯後緊張局勢加劇。向東部邊境增派1,000名士兵及290件裝備。布瓦什查克強調，波蘭準備好應對在邊境附近破壞穩定的企圖。他稱波蘭軍隊規模超過17.5萬人，感謝眾多人士自願服役，對確保國家安全非常重要。波蘭內務部長卡明斯基上周日稱，當日有187人試圖從白羅斯非法越境進入波蘭，決定向邊境增派500名來自預防和反恐單位的警察，他們會加入由5,000名邊防軍和2,000名士兵組成的邊境部隊。本報綜合報道