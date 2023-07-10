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地鐵露體狂當場被制服
湖北省武漢市地鐵6號線出現露體狂。
【本報綜合報道】湖北省武漢市一名男子上周五在地鐵6號線，向陌生女乘客露出下體，當場被附近乘客抓住。站點工作人員報警，警方已介入調查。
在鍾家村站點內，一名女子上周五強行把涉事男子帶到地鐵工作人員面前，指摘遭到對方猥褻，包括露出下體。旁邊有乘客附和，表示要捉住男子，不能放過。
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