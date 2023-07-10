餐廳湯鍋倒清潔劑 女子被拘

男顧客嘔吐送院

詹先生一家在廣州花都區開設一家豬腳飯店，一名穿連衣裙的女子上周五到店內用餐，約一小時後離開。之後另一名男顧客到店內用餐，盛了一碗免費的湯後，指湯有一股怪味，於是出門吐掉，詹先生的母親舀一碗試味，亦發現湯有股像消毒水和香精的味道，同樣把湯吐出來。男顧客繼續用餐，惟之後嘔吐，詹先生把男顧客送院檢查，經診斷他是「清潔劑中毒」。詹先生翻看店內閉路電視畫面，發現上述女子竟趁看店的家人不注意時，拿出隨身攜帶的礦泉水瓶，多次把瓶中不明液體倒進店內的免費湯湯鍋及桌上的調味料盒。當晚詹先生和家人已報警，他表示與該名女子素未謀面。