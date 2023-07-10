六旬台漢針後神經病變獲賠5.8萬

【本報綜合報道】台灣衞福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）上周六公布最新結果，一名六旬男子接種英國藥廠阿斯利康AZ新冠疫苗後發生多發性神經病變，給予20萬元（新台幣‧下同，約5.8萬港元）救濟金。另有兩名中學生接種德國藥廠BNT疫苗後出現不適症狀，各獲6萬和兩萬元（約1.5萬和5,100港元）救濟金。

審170案 21宗獲救濟金 VICP上月8日開會審議170宗個案，僅21宗獲救濟金，其中以接種AZ疫苗佔最多，救濟金額分別由5,000元（約1,270港元）至20萬元不等。衞福部疾管署副署長曾淑慧表示，雲林縣60多歲胡姓男子接種AZ疫苗後32日，因雙手麻木與步態緩慢等情況入院治療，其神經傳導檢查結果符合多發性神經病變。

另外，台北市鍾姓女中學生接種BNT疫苗後13日，陸續出現發燒、皮膚紅疹等症狀，入院治療後確診MIS-C（多系統發炎綜合症）。她在打針前並無相關疾病史，研判與疫苗相關，獲賠償救濟金。宜蘭縣另有一名陳姓男中學生，接種BNT疫苗後第3日，出現間歇性頭痛與胸悶症狀，需入院治療。