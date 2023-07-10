兩岸國際

廣東人大前副主任違紀受查

中央紀委國家監委昨公布，廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳繼興涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陳繼興生於1954年，廣東廣州增城人，1977年9月加入廣東省財政廳，曾任廣東省財政廳廳長、黨組書記、廣東省人大常委會副主任及黨組成員。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc