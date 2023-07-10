廣東人大前副主任違紀受查

中央紀委國家監委昨公布，廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳繼興涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陳繼興生於1954年，廣東廣州增城人，1977年9月加入廣東省財政廳，曾任廣東省財政廳廳長、黨組書記、廣東省人大常委會副主任及黨組成員。（綜合報道）