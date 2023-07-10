神州熱浪 最高40℃體感難調節 嚴防情緒中暑

踏入7月，內地多地持續炎熱，中央氣象台昨天繼續發出高溫橙色預警。氣象局預計華北及黃淮等地直至周三前後維持酷熱天氣，江南及華南未來9天大部分時間均處體感悶熱狀態。有專家提醒民眾需做好防暑降溫準備之餘，也要保持心情涼爽，給躁熱情緒降溫。

山東天氣轉趨悶熱 根據氣象局預測，華北及黃淮周二前後會受降雨影響，氣溫將逐漸下降。例如，山東省濟南市今明兩天溫度將由39度（攝氏‧下同）降至37度左右，不過由於濕度增加，即代表當地會由乾熱轉為悶熱，至周三左右有望降至31度，此時高溫開始暫時消退。

但江南及華南等地未來逾一周仍持續高溫，其中湖南省、江西省、浙江省及福建省等地部分地區仍維持38度至40度。由於長江中下游部分地區最低氣溫接近或超過30度，加上入夜後未見改善，氣象局警告湖南長沙市及江西南昌市等地未來數天夜間最低氣溫恐達30度左右，即代表當地會由早熱到晚，市民需謹防中暑及熱射病。

面對多地連日出現高溫天氣，首都醫科大學宣武醫院急診科副主任賀明軼警告，人體在高溫環境下，調節能力可能下降，繼而影響情緒及認知，即「情緒中暑」。他提醒人們如果無法通過自我調節方法緩解不良情緒就要及時就診，透過專業醫生幫助紓解問題。

北部現雷暴或冰雹 另一方面，中央氣象台昨天警告，黑龍江省東北部、遼寧省北部、河北省東南部、山東北部、安徽省中北部、江蘇省北部和南部、上海市及浙江北部等地部分地區今天會出現8至10級雷暴大風或冰雹天氣，內蒙古自治區東南部、黑龍江中東部和西南部、吉林省、遼寧北部、天津市南部、山東中北部、安徽東部、江蘇、上海、浙江北部、湖北省西南部、貴州省西南部、湖南西北部、雲南省南部和西部等地部分地區同日將有短時強降雨天氣，每小時雨量或達30至50毫米，局地可達60毫米以上。

至於貴州上周六早上7時至昨天清晨6時左右共有有35個縣合共322個氣象水文監測站記錄暴雨，省防汛抗旱指揮部辦公室決定從昨天早上8時起，把省防汛IV級應急響應提升至III級。本報綜合報道