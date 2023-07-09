群青深山創業辦研學露營

成員專業各不同 約定3年不婚摒棄傳統 內媒昨日報道，內地一隊青年團隊畢業後決定在中國浙江省寧波市的深山生活和創業，並耗時半年在山村創造一個提供研學教育的地方。他們認為這是一種有趣且具意義的生活方式，更約定此後3年內不結婚，把一腔熱血全付諸鄉村事業上。

團隊成員白龍表示，成員來自安徽、海南及河北等多個省份，各人修讀的專業亦不同，如旅遊管理、音樂、美術等。他們今年1月到龍觀村調研期間，發現山上風景秀麗優美，毅然決定在該片面積180畝的山地創業，主要舉辦研學活動，另承接露營、團建及派對等項目，每月帳面賺逾20萬元人民幣（約21.6萬港元）。

汽車無法上山 須親力親為 白龍指，由於汽車無法開上山，許多工作只能由成員親自完成，包括接水管、砌牆等。他憶述此前曾停水半個月，成員需從山下將水運到山上的營地。他表示，成員們都不喜歡被規定好的生活模式，工作的趣味及價值遠在薪金之上，因此他們才能一直堅持下去。本報綜合報道