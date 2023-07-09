「豎拇指」覆買家合約 加拿大農民被判等同確認

【本報綜合報道】加拿大薩斯喀徹溫省一名農民以「豎拇指」的表情符號，回覆買家開立的合約，但最終未有履約。當地法院裁定豎拇指符號，具有與簽名同意合約的同等效力，判處農民支付逾8.2萬加元（約48萬港元）違約金。

農民阿赫特（Chris Achter）在薩斯喀徹溫省斯威夫特卡倫特經營農業公司，買家米克爾伯勒（Kent Mickleborough）前年3月與他通電話，表示希望購買86噸亞麻及同年11月交貨，其後通過訊息發出一份合約草稿，請對方確認。阿赫特用豎拇指的表情符號回覆，但最終未如期交貨。

未履約鬧上法庭 終須賠款 事件鬧上法庭，阿赫特辯稱豎拇指符號只表示收到合約訊息，否認以此代表簽署合約。米克爾伯勒指雙方有長期業務關係，此前也通過訊息確認合約，所以認為豎拇指符號代表達成交易共識。上月發布的法院裁決顯示，法官引用網上辭典列出的表情符號定義並參考多國案例，認為在上述情況下豎拇指符號可以視作確認合約。