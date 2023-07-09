斥選舉舞弊 朱利安尼面臨除律師牌

【本報綜合報道】美國首都華盛頓律師協會紀律委員會上周五公布針對前總統特朗普前律師、紐約市前市長朱利安尼的調查報告，並建議吊銷其律師牌照。朱利安尼的律師發表聲明，對該委員會的決定表示非常失望，朱利安尼方面將提出上訴。

該報告稱在2020年總統選舉後，朱利安尼在沒有任何證據的情況下，聲稱大選存在大範圍舞弊的情況，並在沒有合理法律依據的情況下提起訴訟，嚴重損害司法公正，因此紀律委員會建議吊銷他的律師執照。

損司法公正 圖推翻大選結果 此外，朱利安尼協助特朗普試圖推翻2020年大選結果的做法，具有前所未有的破壞性目的和影響，但他一直拒絕承認錯誤。報告認為朱利安尼的不當行為，已經超過他過去取得的成就，應該被吊銷律師執照。

華盛頓律師協會紀律委員會的建議並不是最終決定，美國哥倫比亞特區上訴法院將最終決定是否吊銷朱利安尼律師執照。現年79歲的朱利安尼曾擔任紐約地方檢察官、紐約市長等。朱利安尼自2018年開始擔任特朗普私人律師。