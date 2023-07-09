安倍遇刺一周年悼念會 反邪教組織疑攜槍抗議

日本前首相安倍晉三去年7月8日在奈良市發表選舉演說時遇刺身亡，事件昨天已經屆滿一周年；事發現場昨天有多名男子手持疑似槍械的物品接近獻花台，被警方制服。日本半數聽眾憂慮政客街頭演說遇襲，認為保安工作不足。

自民黨議員在安倍晉三遇刺現場的大和西大寺車站前設置獻花台，昨天早上有逾50名民眾前來排隊獻上鮮花，雙手合十或鞠躬致意。至早上11時半左右，現場舉行默禱儀式，惟有多名年輕男子到場抗議，有人手持反對邪教的標語牌。在現場戒備的警員上前，帶走調查相關男子，一度引起混亂；目擊者表示，看到男子手持疑似槍的物品。有到場獻花的民眾認為，安倍晉三生前盡心盡力守護國家，希望他安息。

日本首相岸田文雄與財經及政界等人士，昨天到東京增上寺參加安倍晉三逝世一周年宗教儀式，現場設置獻花台讓民眾致意。台灣副總統賴清德表示，台日站在對抗威權擴張第一線，永不忘記安倍晉三生前對台灣的支持，未來持續深化兩地關係。

殺人罪料明年審 疑兇拒見母親 行兇的42歲槍手山上徹也事後被起訴殺人罪，以及違反槍炮刀劍類物品管理法。當地傳媒昨天報道，由於各種爭議，令訴訟手續難以推進，律師預料首次審判明年舉行。他目前仍然在大阪拘留所還押候審，報道引述消息指疑犯情緒轉趨穩定，近來大多時間都在看書，但因母親沉迷宗教而心生怨恨犯案，仍然不願意與對方見面。

與此同時，安倍晉三中槍身亡一周年前夕，日本傳媒公布民調結果，顯示選舉街頭演說有近半數現場聽眾的擔憂加劇，害怕一般民眾被捲入恐怖主義事件，亦有逾半數受訪者認為相關保安工作不充足。36%受訪者因安倍晉三遇刺而產生憂慮，13%表示憂慮增強，同有13%表示以前已經開始擔憂而程度不變，不擔憂的比例只佔30%。

53%受訪者認為，安倍晉三中槍事件後街頭演說的保安工作「不充分」或「稍微不充分」，認為「充分」及「大致充分」只佔31%。對於如何有效確保聽眾安全，最多人建議現場增加警官和保安，其次是檢查隨身物品、演說者和聽眾保持距離等。本報綜合報道