北約開會 聚焦長期援烏克蘭計劃

北約峰會周二至周三在立陶宛維爾紐斯舉行，預料烏克蘭總統澤連斯基出席。斯托爾滕貝格表示，預計所有北約成員國領導人重申烏克蘭將成為北約成員，並就如何使烏克蘭更接近這一目標而團結共識；又指北約計劃在峰會商定一項對烏克蘭的多年期援助計劃，確保烏軍和北約之間的互操作性。斯托爾滕貝格表明，瑞典與土耳其之間還存在分歧，指兩國需要彌補差距。為了促成瑞典盡快入北約，斯托爾滕貝格計劃在峰會召開前與瑞典和土耳其領導人會面。