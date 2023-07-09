北約開會 聚焦長期援烏克蘭計劃
【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格上周五表示，成員國本周在立陶宛舉行的峰會重申，烏克蘭將在未來加入北約的承諾，同時商討對烏克蘭長期援助計劃。
北約峰會周二至周三在立陶宛維爾紐斯舉行，預料烏克蘭總統澤連斯基出席。斯托爾滕貝格表示，預計所有北約成員國領導人重申烏克蘭將成為北約成員，並就如何使烏克蘭更接近這一目標而團結共識；又指北約計劃在峰會商定一項對烏克蘭的多年期援助計劃，確保烏軍和北約之間的互操作性。斯托爾滕貝格表明，瑞典與土耳其之間還存在分歧，指兩國需要彌補差距。為了促成瑞典盡快入北約，斯托爾滕貝格計劃在峰會召開前與瑞典和土耳其領導人會面。
日韓赴北約峰會
另一方面，日本內閣官房長官松野博一上周五宣布，首相岸田文雄周二至周四訪問立陶宛與比利時，屆時出席北約峰會及與歐盟的定期首腦磋商。為了維持和強化基於法治的自由開放國際秩序，日本將進一步加強與志同道合國家的協作。岸田文雄將共享歐洲與印太地區安全保障密不可分的共識，再次確認北約與歐盟將加強對印太的參與。此外，南韓總統尹錫悅周一起訪問立陶宛和波蘭，並出席北約峰會。
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