美方憂與俄羅斯打仗 暫拒烏入北約

【本報綜合報道】美國傳媒上周五刊出美國總統拜登專訪，他重申烏克蘭還未準備好加入北約，但美方願意為烏方提供一種類似以色列模式的安全保障。

拜登表示，不認為北約成員國目前對是否讓陷於戰爭的烏克蘭加入，存在一致意見。基於北約承諾保衞其所有領土，一旦烏克蘭加入北約，意味所有成員國陷於戰爭亦與俄羅斯打仗。他表明美國將準備在烏克蘭加入進程期間給予安全保障，提供對方所需要的武器裝備、保衞自己的能力，甚至停火或和平協議。

北約周二至周三在立陶宛維爾紐斯舉行峰會，烏克蘭要求峰會邀請烏方加入北約，或宣布何時準備好接納烏克蘭。拜登認為現時呼籲北約投票是「不成熟」，加入北約涉及民主化等改革，需要時間；美方需要為烏克蘭加入北約提出一條合理道路，但同時強調自己首要任務是維持北約團結。

土耳其稱烏值得加入 另一方面，烏克蘭總統澤連斯基上周五訪問土耳其伊斯坦布爾，與土耳其總統埃爾多安舉行會談，焦點包括烏克蘭試圖加入北約及希望由盟國取得更多武器。兩人會後一同見傳媒，埃爾多安直言烏克蘭毫無疑問值得加入北約，又認為俄烏雙方應該回到和平談判。