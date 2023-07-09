美向烏供集束彈 拜登稱決定艱難

美國上周五宣布在新一輪對烏克蘭的安全援助，首次提供集束彈藥對付部署在壕溝的俄羅斯士兵及裝備。面對外界質疑此舉或加劇平民傷亡，美國總統拜登形容這是一個艱難的決定，但認為烏克蘭正在耗盡彈藥，最終批准援助。

美國國防部表示，經過與美國國會及盟友的密集諮詢後，決定向烏克蘭提供搭載在155毫米榴彈炮炮彈的雙用途改進型常規彈藥（DPICM），目的是滿足烏方當前反攻行動的迫切需求。據介紹，這款集束彈藥的啞彈率、即子炸彈半空散落後無引爆的比率為2.35%，五角大樓宣稱俄羅斯在烏克蘭使用的集束彈藥，其啞彈率高達40%。

拜登上周五接受國內傳媒訪問時表示，俄烏戰爭是關乎彈藥的戰爭，「他們（烏克蘭）正在耗盡彈藥，我們的庫存也不多」，因此接受國防部的建議，在美方生產更多155毫米榴彈炮炮彈前的「過渡期」，從自身庫存向烏克蘭提供集束彈藥。他指烏克蘭反攻面對俄羅斯的壕溝，強調必須確保烏方擁有阻止俄方妨礙反攻的武器。

指屬過渡期 烏承諾遵守5規則 白宮國家安全顧問沙利文提到，俄羅斯在戰爭去年爆發後已經使用集束彈藥，烏克蘭亦使用俄製集束彈藥，並知悉美方擁有大量這款武器的庫存，多次要求美方提供。烏克蘭國防部長列茲尼科夫透露，使用集束彈藥時遵守5大原則，包括只會在解放被佔據、國際認可的烏方領土時使用，也不會在市區使用避免對平民構成危險。

美國傳媒指美方援助的集束彈藥型號是M864，它發射後在半空釋放72枚子炸彈，殺傷範圍比一個美式足球場大。美國國防部次長卡爾透露，向烏克蘭提供的集束彈藥1998年至2020年五度接受測試，但以機密為由拒絕說明結果。集束彈藥的子炸彈很多時在觸地後沒有立即引爆，結果數年甚至數十年後，有平民因誤觸它們而死亡。

另外，英國國防部分析認為，俄羅斯為了抵擋烏克蘭反攻，幾乎把全國所有軍隊集中在烏克蘭，並指這場戰爭已經打亂俄方既定國家戰略。俄羅斯海軍本月1日設立亞速海軍區，隸屬黑海艦隊，擁有8艘軍艦，包括3艘發射巡航導彈的輕型護衞艦。

俄烏戰爭500天 澤連斯基巡蛇島 烏克蘭總統澤連斯基上周六發布自己在黑海戰略要地蛇島視察的影片，標誌去年2月24日爆發的俄烏戰爭已經踏入第500天。他誓言將收復所有被俄羅斯佔據的領土，強調蛇島與烏克蘭一樣，永不被佔領者征服，「因為我們是一個勇敢的國家」。本報綜合報道