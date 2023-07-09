撰日核污水報告 IAEA總幹事否認專家分歧

【本報綜合報道】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西昨日接受南韓傳媒專訪，對於有英國傳媒引述他報道，參與撰寫日本福島核污水排海方案綜合評估報告的國際專家意見分歧，格羅西認為報道似乎存在誤會，強調國際專家沒有異議。

格羅西強調IAEA發布綜合報告是最終且全面，沒有國際專家向他表明不同意報告內容，不了解報道所指專家有不同意見代表甚麼，但肯定報告是依照規則和標準寫成。他重申報告絲毫不偏袒日本，IAEA所做一切也不是為了日本；又否認IAEA為了配合日本政府時間表而發布最終報告，強調不清楚日本核污水排海時間。

外界質疑IAEA未充分分析樣本便發布最終報告，格羅西強調評估排海方案時無必要檢查所有樣本。日本計劃用海水稀釋未經多核素去除設備（ALPS）過濾、核污水的放射性物質氚，他指這種釋放方法不特殊，南韓、中國、美國和法國都是這樣做。

訪南韓遇示威 格羅西上周五從日本轉到南韓，翌日與南韓外交部長朴振和負責核安全的韓方官員會面，解釋IAEA認為日本核污水排放計劃符合國際標準的決定。他抵埗時遇上示威者抗議，數十人在機場貴賓通道出口前聚集，部分人大叫「反對排海」、「離開南韓，格羅西」等口號，站在警戒線前的民眾不時與警方發生衝突。格羅西抵埗後，最終要花約兩小時才成功離開機場，從另一條示威者和記者不知道的通道離開。