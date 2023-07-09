美國銷毀最後一批化武

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五宣布，美國已經銷毀最後一批化學武器庫存，結束消除這種致命武器長達數十年的努力。總部設在荷蘭的禁止化學武器組織同日確認消息，指美方最後一批申報的化學武器根據規定，以不可逆轉的方式銷毀。

美國國會參議院1997年通過《禁止化學武器公約》，美國等簽署國須今年9月30日前銷毀化學武器庫存。美國最後一枚裝有沙林神經毒劑的M55火箭上周五在肯塔基州藍草陸軍基地銷毀，拜登稱感到自豪，使人們離沒化學武器恐怖的世界又近一步。參議院共和黨領袖麥康奈爾指，化學武器是造成一些最可怕人類傷亡原因，儘管使用這些致命製劑永遠是歷史污點，美國終於履行承諾消除武器庫的罪惡。

化學武器在第一次世界大戰期間嶄露頭角，聯合國數據指當時殺死近10萬人，此後造成全球超過100萬人傷亡。美國疾病控制及預防中心表示，1968年美國的化學戰劑庫存達到近4萬噸；美國一直在科羅拉多州的陸軍普埃布洛化學基地和肯塔基州里士滿的藍草陸軍基地銷毀化學武器剩餘庫存。禁止化學武器組織上周五表示，將繼續監察美方關閉上述最後兩處銷毀地點，包括處理銷毀化學武器時產生的污水。