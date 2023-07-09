澳洲潛艇局剛成立 招募年輕人

【本報綜合報道】澳洲政府組建攻擊核潛艇艦隊的工作如火如荼，澳洲潛艇局（ASA）本月1日正式成立，負責管理及監管整個項目。當局同時在南澳省及西澳省兩地推出「早期職業計劃」，超過70名年輕國民今年展開他們的核潛艇事業生涯。

澳洲潛艇局成立初期的人手超過350人，預計明年大幅增至超過680人，總部設在坎培拉。該局人員除了派駐國內不同地方外，也會在美國及英國工作，與當地社區、工會、業界、政府合作實現交付攻擊核潛艇。

澳洲國防工業部長康羅伊表示，組建配備常規武器的核動力潛艇艦隊，將為澳洲經濟提供兩萬個工作職位；又指澳洲潛艇局有助強化澳洲與美國及英國的夥伴關係，令澳洲及印太地區更強大、更安全。澳洲國防部上周五表示，「早期職業計劃」旨在發展相關技能及經驗，用於建立及維護日後的核動力潛艇艦隊，有關計劃將聘用更多的學徒、研究生、本科生。參與者接觸先進技術及訓練的同時，與業界有經驗的專家一起工作以及從對方身上學習。