3軍官 美訓練學校畢業 澳洲建核潛艇艦隊 掀重要一頁

澳洲正在美國及英國的協助下組建核動力潛艇艦隊，澳洲皇家海軍首批接受相關訓練的3名軍官，經過6個月後上周五從美國海軍核動力學校畢業。他們之後需要完成額外兩項訓練，最快明年在派駐夏威夷的美軍攻擊核潛艇服役。

去年11月起，澳洲皇家海軍少校海登（James Heydon）與克萊恩（Adam Klyne）、中尉霍爾（William Hall）在南卡羅萊納州查爾斯頓的海軍核動力訓練司令部及核動力學校，學習操作海軍核反應堆基本知識。美國海軍核推進計劃主任考德威爾（Frank Caldwell）海軍上將稱，他們所學將為成為合格核軍官做好準備，並將繼續學術和實踐研究，未來在核動力潛艇服役時準備好安全和有能力地操作核反應堆。

需再接受兩項訓練始服役 澳洲皇家海軍司令哈蒙德（Mark Hammond）海軍中將形容，軍官畢業對澳洲皇家海軍、其潛艇部隊以至澳洲都是歷史性事件。這批澳洲皇家海軍軍官將向美國核原型訓練單位報到，接受值班工程軍官訓練，預期今年底或明年初完成；之後到康涅狄格州格羅頓接受兩個半月潛艇軍官基礎課程，最後調派到美國海軍維珍尼亞級攻擊核潛艇、亦即是澳洲日後操作的核動力潛艇型號，繼續他們的訓練及資格認證。

哈蒙德表示，現階段計劃讓這批軍官加入駐紮夏威夷州珍珠港的核潛艇，完成海上訓練；一旦合格並擁有足夠的經驗，將讓他們以不同角色回到澳洲皇家海軍體系。海登表示，不論對自己抑或澳洲而言，能夠成為首批從美國海軍核動力學校畢業的澳洲軍官是意義重大；又形容把一個原本需要4年時間完成修讀的工程學位，大幅壓縮至半年完成，期間學習數學、物理、熱力學、流體動力學、輻射控制的知識。

美核潛艇最快7年後交付 根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）計劃，澳洲未來核動力潛艇艦隊由兩者組成，分別是美國出口的維珍尼亞級攻擊核潛艇，以及與英國研發的新一代AUKUS級攻擊核潛艇；前者預計2030年代初期交付，後者最快2040年代初期面世。美國將安排更多攻擊核潛艇訪問澳洲，數百名澳洲船廠工人也赴美學習潛艇建造及維護技術。

華屢斥澳英美損地區和平 一名白宮官員上周五向美國傳媒表示，當美方認為澳洲準備就緒時，將在澳洲建立由美英兩國攻擊核潛艇組成的「西部潛艇輪換部隊」，亦即是最快2027年實現。

澳洲核動力潛艇計劃被指應對中國在印太的軍事威脅，中國外交部多次批評澳英美三國合作嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，並損害國際核不擴散的努力。本報綜合報道

澳洲將與英國研製AUKUS級攻擊核潛艇；圖為構想圖。 霍爾 澳洲皇家海軍少校海登從美國海軍核動力學校畢業。 澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）發展時序 克萊恩