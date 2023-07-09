慣犯虐貓斬四肢 校方僅訓斥惹議

【本報綜合報道】重慶市虐貓慣犯喻××近日被發現再度開始虐待貓咪，並把相關相片和畫面上傳網絡，引起網民憤怒。內地保護動物組織持續發文稱，涉事男生以前承諾不再犯，但並沒有改正。事主就讀的學校上周五通報，表示虐貓影片情況屬實，已經進行嚴肅批評教育，責令該學生向學校作出深刻檢討，刪除影片。

虐貓影片曝光後，喻男的身份被網民起底。有網民發文稱，喻男為重慶城市科技學院建築專業的大二學生，目前可能處於休學狀態，長期虐殺小奶貓並在虐貓群大肆傳播虐殺動物血腥暴力影片和圖文訊息。網上流傳照片顯示，喻男拿出打火機點火，恐嚇鐵籠中的貓咪，再斬斷四肢致死；另有貓咪躺在桌上，被斬斷前肢。

稱曾受到刺激有情緒病 學院指高度重視事件，及時成立專門工作組，會同公安、農業農村委等部門展開調查處置工作。針對校方未對喻男開除學籍，不少網民不滿，認為處罰過輕，「已經不是第一次虐貓了，要反省早反省了，應該被嚴懲」。喻男家長表示孩子曾經受刺激，有抑鬱症；喻男也自稱精神有問題。有知情網民表示，喻男周一將被送往精神病院鑑定，若證實會進行治療，否則或將面臨拘留處罰。