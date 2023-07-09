違規漁船避查 汕頭海警水炮壓制
【本報綜合報道】中國海警局上周五公開在廣東省汕頭市海域查緝違規作業漁船的片段，涉事漁船為了逃避查緝導致與海警船碰撞，後者向前者發射水炮反制。執法人員其後迅速控制該漁船和船上9人，隨後替漁船排水堵漏並押解返港。
拋魚獲割船尾拖網圖毀證據
中國海警局東海分局艦艇上周三開展重點海域執法巡航任務時，在汕頭市東南約65海里海域發現一艘違規拖網作業漁船。兩艘海警艦艇要求對方停船受查，但漁船高速反方向逃離，期間更多次拋投魚獲、魚網並割斷船尾拖網企圖毀滅證據。海警艦艇多次規勸無效後，採取夾擊、射水炮等反制措施，漁船大角度轉向橫穿海警艦艇艦艏致兩船相撞，並在船舷兩側放置多根鋼刺阻止執法人員登船檢查。一艘海警艦艇經多次撞擊後桅杆斷裂、護欄變形，漁船因右舷圍擋部分破裂進水，被迫停船。
違規漁船為閩惠漁××號，船長35米、總噸位235噸，為鋼製釣具漁船，其擅自將作業類型更改為拖網，涉嫌違反伏休期禁漁規定。查緝過程中，漁船暴力抗法行為嚴重危及海警艦艇和自身安全，涉嫌妨害公務罪。
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