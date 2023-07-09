違規漁船避查 汕頭海警水炮壓制

【本報綜合報道】中國海警局上周五公開在廣東省汕頭市海域查緝違規作業漁船的片段，涉事漁船為了逃避查緝導致與海警船碰撞，後者向前者發射水炮反制。執法人員其後迅速控制該漁船和船上9人，隨後替漁船排水堵漏並押解返港。