拖小三逛街惹熱議 國企高層雙開

同事關係 改公務行程借機旅遊 內地已婚國企高層出軌與美女親密牽手的畫面，一個多月間在內地網絡瘋傳，網民關注他們是否受處罰。中國石油北京項目管理公司上周五宣布，公司所屬寰球項目管理公司前執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇及員工董思槿相關牽手影片，引發重大輿情，決定開除胡男黨籍及公職，並與董女解除勞動合同。

內地傳媒報道，聲明指事發後公司紀委立即成立核查組，對相關問題展開全面深入核實，發現胡繼勇違反生活紀律，在婚姻存續期間與董思槿存在生活作風問題，違反廉潔紀律，改變公務行程藉機旅遊。此外，對網絡反映的胡男和董女其他問題，經核查未發現存在違紀違法情況。

鑑於二人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，經公司黨委研究決定，分別根據紀律處分條例和政務處分法，以及公司員工違規行為處理規定等相關規定，給予兩人上述處分。公司強調對失德失範、違規違紀行為堅持「零容忍」，一經查實，嚴肅依規依紀處理。

未揭金錢上腐敗問題 事件起源上月7日流傳的一張照片，正是胡繼勇與身穿性感長裙的董思槿在四川省成都市出差時，親密牽手逛街的畫面。曾經有報道稱，董女與胡男的妻子在同一公司部門上班，其他同事都在「吃花生」。事件發生後，涉事公司公布撤銷胡男和董女的職務，但內地傳媒上周二稱男方未退出高管行列，仍然留任公司法定代表人、執行董事。涉事公司隨即回應指，已經免去他的相關職務。

小三經查後同遭撤職 流傳消息懷疑胡男利用權力為董女謀取利益，後者的經濟來源引起關注。針對上述處罰，網民表示驚訝，認為胡男僅被「雙開」未受刑罰，而在有關部門「一查到底」下，亦未查出其他腐敗問題，「居然經得起查」。另有人認為，身為「小三」的董女「知三當三」，兩人一同被撤職並無不妥。本報綜合報道