中洪自貿協定 首輪談判獲共識

【本報綜合報道】中國商務部昨日表示，中國—洪都拉斯自貿協定第一輪談判上周五在洪都拉斯首都特古西加爾巴舉行，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率領中方代表團與會。雙方就談判總體目標、工作職責和下一步安排等開展深入磋商，取得了廣泛共識。

王受文與洪都拉斯經濟發展部長塞拉托共同主持召開中洪經貿混委會首次會議，討論發展雙邊經貿關係、共建「一帶一路」、促進貿易投資、在世界貿易組織框架下開展合作等議題。王受文表示，中方願與洪方努力促進雙邊貿易平衡發展，為企業開展投資合作提供保護和便利，並與洪方在「一帶一路」框架下加強戰略對接，通過商簽自貿協定等方式為雙邊經貿合作提供制度性保障。

洪方尋1560億鐵路投資 塞拉托表示，洪方願與中方加強政策對接，推動更多產品對華出口，提升洪都拉斯出口產品附加值和重點產業產能，歡迎中國企業積極參與該國戰略優先項目。洪方亦向中方表示，正在尋求投資者投資建設接通該國大西洋及太平洋兩岸的鐵路，預料耗資200億美元（約1,560億港元）。