耶倫晤何立峰 籲勿讓中美分歧致誤解

【本報綜合報道】中國國務院副總理何立峰昨會見到訪北京的美國財政部長耶倫，何立峰強調隨時準備與耶倫合作，又對包括中國高空氣球飄入美國領空等偶發事故損害兩國關係感遺憾。耶倫敦促中國不要讓任何分歧導致誤解，特別是源於缺乏溝通的誤解，這會不必要地令雙邊經濟和金融關係惡化。

內地官媒報道，中美就兩國和世界經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰等進行深入、坦誠、務實交流，會談具有建設性。中方認為，泛化國家安全不利於正常經貿往來，表達對美方對華制裁限制措施關切，雙方同意就應對全球性挑戰加強溝通與合作，繼續保持交流互動。

強調須共同應對氣候變化 耶倫強調，美國和中國這兩個世界上最大經濟體必須公平競爭、密切溝通，並就應對各種挑戰交換意見。儘管兩國最近出現緊張局勢，但去年創造的雙邊貿易紀錄表明中美公司有足夠的空間從事貿易和投資，但關鍵是要繼續討論共同關心的領域以及分歧，以幫助雙方更充分地了解全球經濟前景，做出更好決定。耶倫說，美國將繼續直接向中國談及對具體經濟行為的關切，並採取針對性行動來保護國家安全。

耶倫同日較早前向中國官員和氣候專家強調，美國和中國為世界上兩個最大的溫室氣體排放國、最大的可再生能源投資者，必須共同努力應對氣候變化的生存威脅，應當高效協調氣候融資。她期待即將在印度舉行的二十國集團財長會議上，聽取由美中兩國主持的可持續金融工作組建議，認為兩國應在多邊論壇上繼續努力合作。