重慶洪澇 遇難者家屬有餘悸

【本報綜合報道】重慶市萬州區日前因暴雨導致洪澇災害，截至上周四晚上造成17人死亡及兩人失蹤。在受災最嚴重的長灘鎮，不少居民均表示這是自1982年以來，當地經歷的最大一次洪水。有遇難者家屬回憶事發場景心有餘悸。

15歲男探祖父俱亡 上周二凌晨4時許，家住長灘鎮二道河的孫先生被雨水驚醒，及時與妻子撤離，但住在其家約一公里外的親戚孫澤園祖孫3人，更被山上沖下來的泥石流活埋死亡。孫先生稱，孫澤園與妻子皆年約70歲，其孫子今年剛滿15歲，趁放暑假與祖父過生日，卻因而遇到死劫。孫澤園夫婦的屍體上周二在家門外被發現，其孫遺體兩天後在一處涵洞找到。

長灘鎮羊渠街居民陳小華（化名）和妻子曾芹（化名）上周二凌晨下班後，開車載同工友張平（化名）回家，當駛至離長灘鎮數公里的大石溝加油站時因道路嚴重積水，於是停車步行回家。他們離開加油站僅約200米便遇到山上湧至的洪水，最終陳小華夫婦遇難。兩夫婦育有兩女，大女在外地打工，二女在當地讀中學，陳小華的父母事後帶小孫女離開長灘鎮。

內地傳媒記者到陳子華夫婦遇難現場，發現現場遺留兩塊巨石，估計是隨山洪沖下來時砸中二人致死。