致命天氣 北京導遊熱死

多地局部40℃ 中暑腸胃不適者眾 內地中央氣象台昨日繼續發布高溫橙色預警，華北中南部、黃淮北部、江南中東部等地，部分地區最高氣溫37℃至39℃，河北省、河南省、山東省等局部地區可達40℃以上。北京市通州區有民眾因熱射病入院治療，腸胃不適病患增加，甚至有導遊因而死亡。

內地傳媒報道，在北京市從業20年的導遊龔賀上周日帶研學團到頤和園景區遊玩，但在烈日當空和高溫的戶外環境下，逐漸出現不適症狀，昏倒在旅遊巴上。送院搶救時，其體溫升到42℃，最終死於熱射病。天津市津南區一名速遞員高溫中暑，出現頭暈惡心等症狀而到消防站求助。江西省贛州市近日室外氣溫近40℃，一名嬰兒被獨留車內，熱得哭鬧不止，車主回來將孩子抱出時，孩子已經全身濕透。

強對流持續 吉林落雹如蛋大 文化和旅遊部數據中心對傳統高溫城市避暑旅遊市場調查數據顯示，今年第3季度傳統高溫城市的整體出遊意願達94.6%，老年人、學生和教師群體及高溫城市居民總計約3億人有較強的避暑需求。在出遊頻次方面，今年暑期38.4%的居民計劃出遊2次，35.1%的居民計劃出遊3次。其中陝西省西安市的旅遊景點天天爆滿，熱門景區一票難求，當地網約車訂單量猛增。

與此同時，內地多地近日持續出現強對流天氣，吉林省延邊州敦化市上周四天降大如雞蛋的冰雹，直徑逾7厘米，不少車輛的車窗被砸毀。有車主為保護停在戶外的座駕，將棉被鋪在擋風玻璃、車尾玻璃和天窗上；有小區主動放行，讓停在露天車場的私家車駛進室內躲避。吉林省氣象局氣象專家分析，由於正值省內主汛期，冷渦天氣多發；冷渦是造成東北地區持續陰雨洪澇、冰雹和雷雨大風等天氣的成因。

中央氣象台昨日也繼續發布強對流天氣黃色預警，預計當天上午8時至今日上午8時，內蒙古自治區、黑龍江省、吉林省、遼寧省、山西省、河北省、北京市、山東省、安徽省、江蘇省、上海市、湖北省、浙江省的部分地區將有8級至10級雷暴大風或冰雹天氣，局部地區風力可達11級。上述地區局部將有短時強降雨天氣，每小時雨量30毫米至50毫米，部分地區可達70毫米以上。本報綜合報道