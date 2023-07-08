美霸軍經猶可撐 貧民內爆無法擋

人類社會這幾年面對前所未有的危機與挑戰，新冠疫情後發生俄烏戰爭，引致全球能源危機及幾十年來最高的通脹，還有日益惡化的氣候變遷。不過更嚴重及牽連更廣的是新冷戰，是美霸權主義政府與中、俄博弈，俄烏戰爭也只是前奏。

美國拜登政府是個想積極維護美國霸權的政府，拜登在2022年發表的「國家安全戰略」中，就強調「中、俄政府的錯誤是相信它們獨裁的政體會比美國的民主體制強，因為它們未能認識一個國家的能力是來自人民的支持。美國在海外強大是因為美國國內強大，美國的經濟有高動力，我們的人民有韌力及創意，我們的軍隊無可匹敵，我們也會保持這一切」。

生活困難 社會撕裂 不過，本世紀的國家安全不單止源自傳統戰爭威脅，還有網絡的安全及人工智能應用的比併，當然不少得貿易及經濟戰。儘管中、俄已在高超音速導彈科技領先美國，但美國至今仍擁有世界上最強大的軍事力量。美國每年增加軍費發展智能機械人、人工智能、雷射科技、高超音速打擊及防衞科技等以駕馭對手。美國國防承包商洛歇馬丁更逐步在美軍新型艦隻安裝Helios雷射體系作海空攻擊。

俄烏戰爭一開始，西方就大力經濟制裁俄羅斯，但2023年習普會之後，普京提出加大用人民幣交易的方法，以抵銷西方趕俄出SWIFT支付系統，這明顯是打擊美元的國際商貿支配力。俄國下一步當然是在金磚體系創立一個新的流通貨幣制度，然而美國一些經濟分析家認為，這項計劃不單止短期內無法和美元體系競爭，甚至在組成過程中也可能有主導及管理上難以妥協的問題。

因此，從軍事及經濟角度來看，美霸權仍有支撐下去一大段時間的實力。但部分政治分析家指，拜登錯判了美國「民主政制的優勢」，美國兩黨制如今不但不民主，其實只是金權政治的傀儡，政客只是大軍火商、跨國金融機構及能源巨頭的買辦，社會極度貧富懸殊；一般民眾連討生活都困難，政治上也無助，根本無權力驅使政府改善民生，社會盡是受壓迫的貧民及少數族裔，甚至大量墮入赤貧的小中產，成為內爆暴亂的計時炸彈，美霸權政府面對最大的威脅來自國家因嚴重撕裂而失去人民的支持。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻