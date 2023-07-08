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赤蠵龜罕有中午產卵
美國南卡羅萊納州東南部一個海灘近日迎來一個罕見的現象，一隻赤蠵龜在中午時分爬到海灘上產卵，不少民眾則站在安全距離內觀看罕見一幕。當地一間海龜保護慈善機構表示，由於赤蠵龜容易受人類驚嚇，故通常不會在中午產卵，機構成員隨後已將牠產下的蛋轉移至更安全的位置。
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