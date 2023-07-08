鳥也會離婚 分居濫交成主因

【本報綜合報道】此前有研究認為，逾九成鳥類實行一夫一妻制，而中國及德國科學團隊最新研究發現，該些鳥類其實也會「離婚」，即使元配在世也會尋找新的伴侶；而導致離婚的兩個關鍵因素，竟和人類甚為相似，就是與伴侶長期分開，以及雄鳥濫交。有關研究已於周三刊登英國《皇家學會學報B》上。

雄性出軌較有關連 科學團隊研究了232種鳥類，發現鴴、燕子及黃鸝等雄性濫交率和離婚率同時較高；海燕、雁和天鵝等雄性濫交率和離婚率同時較低，換句話說，雄鳥濫交率高與離婚率高有關連，團隊也發現，雌鳥濫交率高卻不影響離婚率。團隊解釋，這是因為雄鳥一旦濫交，就會將注意力和資源分散在多隻雌鳥身上，導致其作為伴侶的吸引力下降，而引致離婚；但另一方面，雌鳥濫交的話，誰是雛鳥的父親就不確定，這反而或會導致雄鳥更多參與養育雛鳥。

此外，團隊也發現，遷徙距離長的鳥類，離婚率也較高。研究員稱，長途遷徙後，鳥兒夫婦或會一先一後到達目的地，早到的就可能會與其他鳥兒交配，因而導致離婚；另外，長途遷徙時鳥兒也可能會與伴侶走散，而導致離婚。研究員指，鳥類走散後離婚，可隨即就另行配對繁殖，對繁衍後代而言是好事。另有學者認為，隨氣候變化加劇，鳥類遷徙時間可能因此出現更多變數，或會導致離婚率增加。