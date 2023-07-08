涉勒索華客 馬國指或屬誤會

【本報綜合報道】馬來西亞移民局被指扣留勒索中國籍女子，反貪委員會周三稱已確認涉嫌勒索的中介人身份，正追尋下落。內政部長賽夫丁納蘇迪安•依斯邁認為，移民局職員可能是要求中國籍女子購買離境機票，但誤會為勒索，事件中兩名中國公民周三已啟程返國。

反貪會主席阿占巴基引述中國女子供稱，她獲發禁止入境通知書（NTL）後曾與一名中國男子聯繫，男子自稱是馬來西亞機場控股公司（MAHB）指定的吉隆坡國際機場公司中介，負責管理NTL事宜。阿占巴基確認，一名非官方人士曾聯繫中國籍女子，幫助她購買機票和確定管理費用。反貪會將調查NTL中介公司行為是否符合守則。

中介人身份確認 阿占巴基補充，反貪會已記錄12人對事件的陳述，分別是兩名涉事中國公民、一名貴賓、8名移民局職員和其他證人等，當局仍計劃再傳召4至5人。初步調查發現41名中國公民在事發同一天獲發NTL，反貪會也將調查簽發NTL的系統和守則。MAHB周四否認委託中介公司管理NTL事宜，強調公司得到移民局認可。

阿占巴基